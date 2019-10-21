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Beşiktaş-Braga maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

21.10.2019 18:04Beşiktaş-Braga maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

KARTAL 2'DE 0 ÇEKTİ

Gruptaki ilk maçında Slovak ekibi Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolwerhampton'a 1-0 yenilmişti. Siyah-beyazlı takım 0 puanla K Grubu'nda son sırada yer alıyor.


Portekiz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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