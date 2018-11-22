Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Transferinden Vazgeçti

Devre arası transfer çalışmalarını önceden başlayan ve ilk olarak golcü krizini çözmeye odaklanan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz ismini şimdilik rafa kaldırdı. Yaz transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gelmek üzereyken, Trabzonspor'un bonservis istemesi nedeniyle oyuncu alamayan yönetim, devre arasında Burak için görüşme yapmayacak.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

Önce kadrodaki forvetlerden birini göndererek bu alanı boşaltmak isteyen idareciler, daha farklı isimlerle masaya oturacak. Takımın bütçesini sarsmadan hamle yapmak isteyen yönetimin, milli futbolcunun yaz döneminde attığı tweet nedeniyle, transfere soğuk bakıyor. Tercihini Trabzonspor'dan kullandığı yönündeki mesajıyla taraftarların tepkisini çeken Burak Yılmaz'ı her şeye rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bildirildi.

BAŞKAN ORMAN: GÜVEN'İ GÖRMEMİZ LAZIM

Kadrodaki Güven'in performansına göre stratejisini belirleyecek olan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman'ın, "Eğer Güven birinci forvet olursa niye devre arasında forvet alayım. Bekleyelim önce. Güven'i görmemiz lazım. İnşallah gollerine devam eder" diye konuştuğu öğrenildi.

Öte yandan, yönetimin devre arası için gündeme gelen bir diğer isim olan Gomez için de nabız yoklayacağı vurgulandı. Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük engeli ise oyuncunun yüksek maliyeti.