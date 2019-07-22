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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı satmama kararı aldı

İtalyan temsilcisi Lecce'nin ısrarla istediği Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz için karar verildi. Siyah beyazlı ekip golcü oyuncuyu göndermeme kararı aldı.

22.07.2019 14:17 Beşiktaş, Burak Yılmaz

Lecce'nin transferinden bir türlü vazgeçmediği Burak Yılmaz'la yeniden anlaşma yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminde yıldız golcüyü bırakmama kararı alındı.

BURAK İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Serie A kulübünün 3 yıl için net 7,5 milyon euro teklif ettiği 33 yaşındaki futbolcu için masaya oturmaya hazırlanan Fikret Orman'ın en yakın zamanda Burak'la kontrat uzatacağı öğrenilirken, siyah beyazlı yöneticilerin Burak hakkında görüş birliğine varmaları başkanın da elini güçlendirdi.

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA FORVET KRİZİ YAŞANIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Şu anda Burak Yılmaz'ın yanına ikinci forveti aramasına rağmen henüz belli bir isimde yoğunlaşamayan ve ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta deneyimli santrforun bırakılması kesinlikle düşünülmüyor.

"BURAK GİDERSE İKİ GOLCÜ İHTİYACIMIZ OLACAK"

Yönetimin yaptığı toplantıda "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da genel anlamda forvet krizi var, maddi olarak zaten durumumuz ortada Burak Yılmaz giderse bir değil iki tane golcüye ihtiyacımız var. Şu ortamda iki forvet almak, kadroya kazandırmak çok zor. Bonservis fiyatları uçmuş durumda, Burak'ın yanına kiralık bir futbolcu aramamıza rağmen zorlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Fikret Orman'ın ise Abdullah Avcı ile bir araya gelerek Burak'ın yanına düşünülen listedeki alternatif golcüleri gözden geçireceği belirtildi.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor

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