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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonda kaptanı Burak Yılmaz ile nikah tazeledi. Sezon sonu kontratı sona erecek olan yıldız golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

27.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:58

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
SELİM: geldiğinden bu yana hep savundum ama fener maçındaki bitik hali ve yanlış yerlerde top beklemesine ayar oldum
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CEBİNDEN ÖDESENE: Yönetim diyor ki burak şimdiye kadar yan yatıyor çamura batıyordun, artık rahatla mutlu mutlu uyuyabilirsin 1, 5 yıl daha sana para ödeyeceğiz keyfini kaçırma YUHHHHHHHHHHHHHH size hep aynı gelende gidende bu ülkede futbol kalkınmaz bu yöneticiler oldukça
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