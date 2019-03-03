03 Mart 2019, 20:06
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Beşiktaş Çanakkale'de Galip

Beşiktaş Çanakkale

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

KÜNYE

Salon: Anafartalar Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu(L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset Erkul, Alesia Rykhlıuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge) Setler: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25 Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)

(İHA) Birgül Güler, Vestel, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, Güncel
Kaynak: İHA