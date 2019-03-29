Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon ve pas çalışması sonrası taktik uygulamalar üzerinde durdu.Antrenman yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.