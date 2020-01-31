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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

31.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:09Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 20. haftasında Ç. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar bugün saat 15.00'te özel uçakla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

Rize'ye gidecek 21 kişilik kadro belli oldu

Beşiktaş'ın yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu da netleşti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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