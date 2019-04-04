04 Nisan 2019, 13:42
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik program sonrası yarım sahada çift kale maç yapan oyuncular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu arada Beşiktaş'ın 1999 doğumlu Alpay Çelebi'nin doğum günü antrenman öncesi tesislerde kesilen pastayla kutlandı.

Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Alpay Çelebi'ye mutluluklar diledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Kaynak: AA



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