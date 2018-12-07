Beşiktaş Cemevi'nden Sedat Peker'e Yalanlama Geldi: Özel Bir Davet Olmadı

Beşiktaş Cemevi, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in "Davet üzerine cemevine gittiği" açıklamasını yalanladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Peker, 3 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan cemevine gitmişti. Peker, cemevi ziyaretini sosyal medyadan "Beşiktaş cemevimizin genç dedesi Okan Doğaner Bey'in saygın daveti üzerine ziyaret ettim" diyerek paylaşmıştı.

"ÖZEL BİR DAVET OLMAMIŞTIR"

Beşiktaş Cemevi yönetim kurulu adına yapılan açıklamada "3 Aralık Pazartesi günü vefat eden Durmuş Demirkan'ın cenaze lokması Beşiktaş Cemevimizde verilmiştir. Cenaze lokmasına cenaze sahiplerinin davetlisi olan Sedat Peker'de lokmaya katılmıştır. Cenaze dolayısıyla cemevimize gelmiştir. Kamuoyunda yazıldığı gibi özel bir davet olmamıştır" dendi.

Sedat Peker'in ziyaretten paylaştığı kare...

"BİZİ MAHÇUP ETTİLER" DEMİŞTİ

Sedat Peker, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü: "Kıymetli dostlarım; Beşiktaş cemevimizin genç dedesi Okan Doğaner Beyi'in saygın saveti üzerine cemevini ziyaret ettim. Orada bulunan canlarla, babalarla dost olduk. Ev sahiplikleriyle bizi mahçup ettiler. Her zaman söylediğim üzere, Arap kültürünün cahillikten dolayı toplumumuza din olarak öğretildiği yüzyıllardaki dönemde, Türklüğe ait hemen hemen birçok geleneğimizin ve göreneğimizin bozulmadan Alevi canlar tarafından bugünlere ulaştırılabildikleri gerçeği tartışmaya açık olmayacak kadar tarihi bir gerçekliktir."