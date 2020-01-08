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Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti

Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu bedelsiz kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Everton'a teklifini sundu.

08.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:23

, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

YILLIK ÜCRETİ İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Cenk'i bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için çözüm arıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitlere göre, Ocak ayında 2 milyon TL harcama hakkı olan siyah beyazlılar, milli futbolcunun ücreti konusunda kaynak yaratması halinde resmi adımları atacak.

CENK KALMAK İSTİYOR

Cenk Tosun Everton'da kalmak istese de, özellikle EURO 2020 öncesi sürekli forma giyebileceği bir takımı tercih edebilir.

Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.

(NTV Spor)

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Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti

Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor


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