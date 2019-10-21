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Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin eleştirdiği isimlerden olan CEO Gökhan Sarı, Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.

21.10.2019 12:52

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 5009 oy alan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak siyah beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Çebi'nin başkan olmasının ardından Beşiktaş'ta ilk istifa kararı geldi. Ahmet Nur Çebi'nin de seçim öncesinde maaşı yüzünden eleştirdiği Beşiktaş Kulübü CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır."

AHMET NUR ÇEBİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ahmet Nur Çebi, başkanlık seçimi öncesinde Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı hakkında, "CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

Gökhan Sarı, Beşiktaş, CEO, Spor

YORUMLAR (1)
123:ulan bu futbolda ne paralar dönüyor be
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