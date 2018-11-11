Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor
ile yapılan karşılaşmada Loris Karius
ve Tolgay Arslan'ı kadroya almadı.
Alman kaleci Loris Karius'u Genk
ile oynanan UEFA Avrupa
Ligi maçında da oynatmayan Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında da kaleyi Tolga Zengin
'e emanet etti. Yedek kaleci olarak ise Utku Yuvakuran görev yaptı.
Tolgay Arslan'a da Demir Grup Sivasspor maçında görev vermeyen Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Genk maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Jeremain Lens ve cezalı Gary Medel
'in yanı sıra Dorukhan Toköz
ile Necip Uysal
'a Demir Grup Sivasspor maçında görev vermedi.
Güneş, bu 4 futbolcunun yerine savunmanın sağında Gökhan Gönül
'e, orta sahada Atiba Hutchinson
ile Adem Ljajic
'e, forvette ise Güven Yalçın'a forma verdi.
Tolga Zengin ligde 9 maç sonra kalede
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçında son kez kaleye geçen Tolga Zengin, 9 haftalık aranın ardından yeniden kaleye geçti.
Tecrübeli kaleci Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da Beşiktaş kalesini korumuştu.
Güneş'ten Güven Yalçın sürprizi
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında genç forvet Güven Yalçın'a forma verdi.
Bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Güven Yalçın böylelikle ilk kez bir resmi maça 11 kişilik kadroda başlamış oldu.
19 yaşındaki forvet ligde daha önce Kayserispor
, Çaykur Rizespor
ve Medipol Başakşehir
maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Hakkari
şehitleri unutulmadı
Karşılaşma öncesinde Hakkari'nin Şemdinli
ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı.
İstiklal Marşı öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna
ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısına antrenör Hakan Keleş
yönetiminde çıktı.
Loris Karius,Beşiktaş,Sivasspor
11 Kasım 2018 Pazar 20:46