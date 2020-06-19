Beşiktaş, Denizlispor ile 44. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, yarın Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş, Denizlispor ile 44. randevuda
19.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:00
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, yarın Denizlispor deplasmanına konuk olacak. 44. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan mücadelelerde Beşiktaş'ın rakibine karşı 30-4 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında, yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Korona virüs sonrası geçtiğimiz hafta lige verilen ara sonrası ilk çıktığı maçında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Denizli engelini kayıpsız geçmek istiyor. Yarın 21.00'de başlayacak olan mücadele ile iki takım 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 43 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında 30 kez Beşiktaş, 4 kez de Denizlispor sahadan galip ayrılmıştı. 9 maçta ise taraflar puanları paylaştı.

Kartal'da 'Sarı' alarmı

Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Umut Nayir, Muhammed Elneny, Jeremain Lens ve Tyler Boyd, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler. Öte yandan geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle Antalya'ya karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek. Takımda sakatlığı bulunan Damogaj Vida'nın durumu da maç günü belli olacak.

Düdük Mete Kalkavan'da

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak mücadelede düdük Mete Kalkavan'da olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Ev sahibi Denizlispor, Kalkavan yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alırken, Beşiktaş ise 27 maçta 18 galibiyet 5 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizlispor, Beşiktaş, Denizli, Spor, Haber

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