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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına Portekiz'de başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar günü evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından bu sabah Portekiz'in Braga kentinde yaptığı antrenmanla başladı.

08.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:09 Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına Portekiz'de başladı

, Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar günü evinde Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından bu sabah 'in Braga kentinde yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Grip nedeniyle Braga'ya gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda, takımı yardımcıları çalıştırdı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile idman devam etti. Şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.



Denizlispor, Portekiz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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