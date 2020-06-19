Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
19.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:21
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Denizli'ye hareket edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizlispor, Beşiktaş, Denizli, Sabah, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı Spor
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Yolanthe Cabau’nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina’yı stoper kullanıp Belhanda’ya ilk 11’de şans verecek Spor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Iniesta’nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Spor
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Erol Bulut’un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Galatasaray’ın Riva projesindeki 509 villanın 430’u satıldı Spor
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Haberler››Spor››Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:35: Ali Koç, Obradovic'i havalimanına kadar uğurladı - Spor 14:35: Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı aday kadrosu belli oldu - Spor 14:33: Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı - Spor 14:27: Halter sporcularına ve sporcu destek personeline dopingle mücadele uzaktan eğitimi verildi - Spor 14:21: Beşiktaş'ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı! - Spor 14:16: Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı - Spor 13:57: Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü - Haberler 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:55: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı - Haberler