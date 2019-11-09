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Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

09.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:28Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır
, Süper Lig'in 11. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Çalışma öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Antrenmanı Yardımcı Antrenör Recep Uçar yönetti.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. - İSTANBUL

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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