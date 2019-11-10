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Beşiktaş, Denizlispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

10.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:47Beşiktaş, Denizlispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

, Süper Lig'in 11. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

44' Burak, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, top kaleciden döndü.

35' Hugo Rodallega frikikte topa harika vurdu, Loris Karius muhteşem çıkardı.

30' Beşiktaş çok net bir pozisyonu kaçırdı. Rebocho'nun içeri gönderdiği topta, Diaby'nin kaleye yakın mesafeden vuruşu kaleci Stachowiak'ta kaldı.

28' Rebocho'nun pasıyla topla buluşup ceza sahasına giren Ljajic, sol çaprazdan şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

17' Caner Erkin sarı kart gördü.

15' İlk 15 dakika golsüz geçildi.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

DENİZLİSPOR:Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega


Özgür Yankaya, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

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