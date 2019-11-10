Beşiktaş, Denizlispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
44' Burak, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, top kaleciden döndü.
35' Hugo Rodallega frikikte topa harika vurdu, Loris Karius muhteşem çıkardı.
30' Beşiktaş çok net bir pozisyonu kaçırdı. Rebocho'nun içeri gönderdiği topta, Diaby'nin kaleye yakın mesafeden vuruşu kaleci Stachowiak'ta kaldı.
28' Rebocho'nun pasıyla topla buluşup ceza sahasına giren Ljajic, sol çaprazdan şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.
17' Caner Erkin sarı kart gördü.
15' İlk 15 dakika golsüz geçildi.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak
DENİZLİSPOR:Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega