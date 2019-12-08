Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ev sahibi ekip Tayfur Havutçu ile yeni bir başlangıç yapmak isterken, Beşiktaş da zirve yarışından kopmak istemiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan Depe, Heintz, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek

Beşiktaş:Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 33. MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park'taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.