Beşiktaş, Derbi Galibiyeti Peşinde

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray
ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park
'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır
yönetecek.
Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Moralli çıkacak
Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak.
Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü
'nü Kayseri
'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa
Ligi'nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç
temsilcisi Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.
Pepe, Babel
ve Roco yok
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel
ve Enzo Roco
derbide oynayamayacak.
Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül
, Gary Medel
ve Ricardo Quaresma
'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre
, takımla çalışmalara başladı.
UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson
ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.
Caner, sarı kart ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin
, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor
maçında cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle: Loris Karius
, Gökhan Gönül, Domagoj Vida
, Necip Uysal
, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic
, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın).
Galatasaray,Beşiktaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:55