Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe
'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.
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Kaynak: AA