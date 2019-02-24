24 Şubat 2019, 20:30
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Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
Kaynak: AA


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