Beşiktaş, Derbi Maça Hazır

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray
ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu. Daha sonra çift kale maç yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 01:12