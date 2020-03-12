Beşiktaş derbi öncesi taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:17
Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.
Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.
Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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