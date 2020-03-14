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Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.

14.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:21
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş, Güncel

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