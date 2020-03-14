Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
14.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:21
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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