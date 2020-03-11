Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacakken, Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 26'ncı haftasında görev alacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma20: 00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)20: 00 Kasımpaşa - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
14 Mart Cumartesi14: 00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği (Cüneyt Çakır)17: 00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Atilla Karaoğlan)20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)
15 Mart Pazar13: 30 Hes Kablo Kayserispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)16: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)19: 00 Galatasaray - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)16 Mart Pazartesi
20: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Spor
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Spor
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor