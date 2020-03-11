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Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan...

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

11.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:44
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan...
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Henry Onyekuru, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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