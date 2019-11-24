Haberler » Spor » Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor! - Spor

Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

Fransız basını, Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Fransız oyuncu Dimitri Payet'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

24.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:09Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

Şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen , Olimpik Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet için teklif yaptı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Payet'nin Marsilya'ya aylık 600 bin euro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetimin, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

VILLAS-BOAS'IN ONAYI GEREKİYOR

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan ve yüksek maaş alan Payet'yi gözden çıkaran Marsilya, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın da onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' diyecek. Marsilya, bir diğer yüksek maaşlı oyuncuları Luiz Gustavo ile Adil Rami'yi Fenerbahçe'ye göndermişti.

29 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon 14 lig maçının 9'unda oynayan ve 4 gol atan Payet'nin tribünlerin en sevdiği oyunculardan biri olmasının da transferin önündeki bir dezavantaj noktası olduğunun altı çizildi. Dimitri Payet, 2017 yazında West Ham United'dan Marsilya'ya 29.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


Olimpik Marsilya, Marsilya, Beşiktaş, Spor

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:14 Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı
15:14 Voleybolcular hastanelik olunca maç ertelendi!
15:10 Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
15:09 Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!
15:09 TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Hacettepespor: 3
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:43 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
13:46 Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir
13:32 Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek
13:15 Real Madrid, Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak istiyor!
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
24.11.2019 15:16:01