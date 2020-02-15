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Beşiktaş Divan Kurulu Başladı

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı.

15.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:55Beşiktaş Divan Kurulu Başladı
'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu, tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu'nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF'nin aldığı kararlar.
Ayrıca bir önceki başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.
(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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