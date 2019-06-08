Beşiktaş, Doğan Erdoğan transferinde mutlu sona ulaştı!

Önümüzdeki sezon için kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Avusturya ligi ekiplerinden LASK Linz'de forma giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferinde sona geldi. Siyah Beyazlılar, genç yıldızın kulübüyle 200 bin euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

YILLIK 250 BİN EURO KAZANACAK

Kara Kartal, yıllık 250 bin euro önerdiği oyuncuyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi hâlinde üç yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon 19 maçta forma şansı bulan Doğan, rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başarırken 3 de asist kaydetti. Yıldız isim, futbol kariyerine Samsunspor'un altyapısında başlamıştı.

(Fanatik)