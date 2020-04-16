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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiğine dair çıkan iddiayı yalanladı. Siyah-beyazlılar, Dorukhan'dan sözleşme feshine dair kulübe bir evrak ulaşmadığını belirtti.

16.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:23

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilen Dorukhan Toköz'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Dorukhan Toköz'ün sözleşmesine feshettiğine dair kulübe ulaşan bir evrak olmadığı ve milli futbolcunun belirtilen program dahilinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

"ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

DORUKHAN DA YALANLADI

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi yalan. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

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