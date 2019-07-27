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Beşiktaş, Douglas transferini resmen açıkladı

Transferin sesiz ekiplerinden Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

27.07.2019 14:58
Beşiktaş, Douglas transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı. Siyah beyazlı ekip, Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajı paylaştı ve daha sonra "O da artık Beşiktaşlı" videosuyla Douglas'ın transfer edildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DOUGLAS KİMDİR?

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.

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Beşiktaş, Twitter, Spor

YORUMLAR (1)
KARTAL NADO: her şey iyi hoş da ve de hayırlı olsun , ancak DOUGLAS, ın kolunda ki saat detayı şık olmamış resimde ! yoksa o da mı sponsor zorlaması ?. . :))
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