25.06.2019 15:51
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Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı. Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:

" Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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