Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Beşiktaş
Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya
ile yollarını ayırdığı açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı. Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:
" Futbol
Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL