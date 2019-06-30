30.06.2019 15:06
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Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan Edin Visca için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncu için Orkan, Roco ve Lens gibi isimleri önerecek.

Sezon başından beri 3 büyüklerin transfer listesinin bir numarasında yer alan Başakşehirli Edin Visca için Kara Kartal bir kez daha devrede... Beşiktaş Yönetimi'nin, Abdullah Avcı 'nın Turuncu-Lacivertliler'den öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Boşnak futbolcunun 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın bir çözüm arayışı içerisinde olduğu ve takas formülüne başvuracağı gelen haberler arasında.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan stoper Enzo Roco, bir türlü istenen seviyeye gelemeyen orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Orkan Çınar ile beklentileri bir türlü karşılaşayamayan sağ kanat Jeremain Lens, Başakşehir'e önerilecek. Ayrıca 3 oyuncunun yanı sıra Beşiktaş'ın Visca'yı kadrosuna katabilmek adına 3-4 milyon Euro bandında nakit ücret teklif edeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde iki kulübün masaya oturması bekleniyor.

(Fanatik)

Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak
Başakşehir , Abdullah Avcı , Edin Visca , Beşiktaş , Spor

YORUMLAR(1)
RUHI-BJK:15 milyon etmez nakit olarak , yok artık. . .
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