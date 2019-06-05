Beşiktaş, Edin Visca'ya karşılık Başakşehir'e Jeremain Lens'i önerdi!

Beşiktaş transferde bir taşla iki kuşu vurmayı hedefliyor. Kara kartal, Başakşehir ile tozu dumana katan Visca'yı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar yılın bombası sayılabilecek transferi gerçekleştirirse hem geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Boşnak yıldızla kadrosuna büyük güç katacak, hem de Lens'in maliyetinden kurtulacak.

BAŞAKŞEHİR LENS'E OLUMLU YAKLAŞTI

Üstelik geçen sezonun en iyi ve en formda isimlerinden biri için büyük bir harcama yapmamış olacak. Yönetimin Medipol Başakşehir'e Lens'i önererek nabız yokladığı ve İstanbul ekibinden ilk etapta olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gelişinde Başakşehir ile kurulan iyi ilişkileri de fırsat bilen siyah-beyazlı yöneticiler transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

VİSCA CAN ATIYOR

Edin Visca'nın Beşiktaş'a gelmek için can atması dayönetimin elini güçlendiriyor ancak transferin gerçekleşmesi yolunda iki önemli engel bulunuyor. Birincisi Jeremain Lens'in ikna edilmesi. İkincisi ise Hollandalı yıldızın Beşiktaş'tan kazandığı ücretin aynısını Başakşehir'den talep etme ihtimali. Siyah-beyazlılarla üç yıl daha sözleşmesi bulunan Lens'in kalması durumunda Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncuya gelecek sezon için 2 milyon 300 bin avro ödeyecek. Visca transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen yönetimin, gerekirse Lens'in ücretinin bir bölümünü ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

(Türkiye Gazetesi)