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Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak

Siyah-beyazlılar, kulüp bünyesinde görevlendirmeyi düşündüğü UEFA'da hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladı.

26.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:30

Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında bir UEFA hakem gözlemcisini kulüpte göreve getireceklerini söylemişti.

Çebi'nin bu açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetimin, geçmişte üst düzey hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

GÖREVLERİ GÖZLEM VE EĞİTİM

Kulüp bünyesine katılacak olan hakemin görevi ise gözlem ve eğitim olacak. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara atanan hakemlerle ilgili hem maç öncesi hem maç sonrası raporlar sunacak, aynı zamanda yapılan hakem hatalarını bilirkişi olarak ortaya koyacak.

Hakemlerin saha içi kişisel yapısı ve kararlarıyla ilgili incelemeleri de yönetim ve teknik heyetle paylaşarak karar mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.

(Sabah)

Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak

Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (8)
KARTAL NADO: saçma olmuş ! eee adamalar yanlış karar verdi , eğitimciler de dedi ki , aslında bu yanlış , sonra ? koca bir hiç ! arkadaş , bastırın yabancı hakem gelsin , ya da onları eğitecek hocalar gelsin . sorun topçularda değil ki , hakemler de gözüküyor , bunu çözün . .
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EGELİ: Oooo Beşiktaş hakem satın almış. Bundan sonraki tüm maçları kazanırlar artık.
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ANTİ EGE: angut nerenle okudun-haberi
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GSLİ: hakem yetiştirmek şikebahçenin işi lutfen herkes kendi işine baksın
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BJK Lİ: 2 senedir size çalışan hakemlerle şampiyonluk gelmişken şikesaray daha doğru olur paşam
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ZAA: Cüneyt çakırı transfer edin yeter size
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NİRVANA: Türkiyeye yabancı antrenör geliyor , yabancı futbolcu geliyor . Yabancı hakem gelmiyor . Sürekli olarak Fb ve Gs ye hizmet eden hakemler korunup kollanıyor . Sistem bu şekilde işliyor sözde büyük külüpler böylece Türkiyede kazanıyor . Avrupaya çıkınca da fossss . . .
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EGELİ: Evet çok haklısın. O yüzden Gs''den önce iki sene Beşiktaş şampiyon oldu. Ayrıca bundan önceki Federasyon başkanı Yıldırım Demirören hangi kulübün başkanıydı hatırlayamadım. . Beşiktaş olabilir mi ?
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