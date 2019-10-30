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Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

30.10.2019 16:15Beşiktaş eksik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.
ANTRENMANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMRE KOCADAĞ'IN DA İZLEDİ.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup siyah-beyazlı taraftar da antrenmanı izledi. Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Abdullah Avcı, Antalyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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