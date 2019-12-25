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Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı

Beşiktaş, resmi internet sitesinden bugün basında çıkan Kosovalı futbolcu Emir Umit'in transferiyle ilgili açıklama yaptı ve çıkan haberleri yalanladı. Beşiktaş ayrıca, takımdan ayrılacağı iddia edilen 4 isimle ilgili çıkan haberlerin de gerçek olmadığını belirtti.

25.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54

, Kosovalı stoper Emir Umit'in İstanbul'a geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

Llapi forması giyen 19 yaşındaki Emir Umit, Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshetmiş ve serbest oyuncu olmuştu.

4 OYUNCUNUN AYRILACAĞI İDDİALARI DA YALANLANDI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, bir açıklama daha yayınlayarak Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı

Beşiktaş, Futbol, Spor


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