Beşiktaş, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a, Beşiktaş'tan teklif geldiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Transfer, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

1 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Emre Kılınç'ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor'da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: İHA