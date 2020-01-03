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Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı

İkinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmek adına tüm kozlarını oynayan Beşiktaş, Tigre forması giyen Enner Valencia ile anlaşmaya vardı.

03.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:28

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet almak için harekete geçerken Ekvadorlu forvet Enner 'nın transferini bitirdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki golcünün Türkiye'deki temsilcisi Erdal Akgündüz'le iletişime geçti ve bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Enner Valencia'nın transferi için oyuncunun menajeri ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Abdullah Avcı'nın çok istediği Valencia'nın Tigres ile olan kontratı 30.06.2022'de sona ererken Beşiktaş, Ekvadorlu forveti kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın 6 aylığına kiralayacağı golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon euro, yıllık maaşı ise 1,250 bin euro olacak.

Sağ ayaklı olan Ener Valencia aynı zamanda sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. Abdullah Avcı'nın oyun planı içerisinde faydalı olacağı düşünülen Enner Valencia, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Valencia, Spor


HABER YORUMLARI (1)
HAYIRLI OLSUN: istatistiklere asktım gole katkısı 3 ve bu adam santrafor :D beşiktaşlıyım ama beşiktaş nerde beş para etmez adam var onu alıyor santrafora
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