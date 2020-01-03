Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet almak için harekete geçerken Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transferini bitirdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki golcünün Türkiye'deki temsilcisi Erdal Akgündüz'le iletişime geçti ve bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Enner Valencia'nın transferi için oyuncunun menajeri ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Abdullah Avcı'nın çok istediği Valencia'nın Tigres ile olan kontratı 30.06.2022'de sona ererken Beşiktaş, Ekvadorlu forveti kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın 6 aylığına kiralayacağı golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon euro, yıllık maaşı ise 1,250 bin euro olacak.

Sağ ayaklı olan Ener Valencia aynı zamanda sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. Abdullah Avcı'nın oyun planı içerisinde faydalı olacağı düşünülen Enner Valencia, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyecek.