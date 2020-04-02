Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı

Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Orta saha bölgesinde alternatif olacak genç isimlere yönelen siyah beyazlılar gündemine St. Pauli forması giyen Ersin Zehir'i aldı.

ST. PAULİ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Haber Global'in haberine göre bu sezon 16 maçta forma giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu için detaylı çalışma yapan Beşiktaş yönetimi uygun bir zemin bulması durumunda oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Orta saha pozisyonunda görev yapan ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ersin Zehir, St. Pauli altyapısında yetişti.