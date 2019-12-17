Haberler » Spor » Beşiktaş, Erzincan'a geldi - Spor

Beşiktaş, Erzincan'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan'a geldi.

17.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:51Beşiktaş, Erzincan'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak , maç için Erzincan'a geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 13.00'te Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, bu maç öncesinde özel uçakla akşam saatlerinde Erzincan'a geldi. Beşiktaş'ı havalimanında bir grup taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilme adına birbiriyle yarıştı. Karayoluyla konaklayacağı otele geçen siyah beyazlı kafile, yarın oynanacak maç öncesinde kampa girdi.



Türkiye Kupası, Erzincan, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:20 Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi - Spor
23:20 Anadolu Efes: 68-74 - Spor
23:18 Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın? - Spor
23:14 Galatasaray kupada tur atladı - Spor
23:13 Galatasaray maçında gerginlik - Spor
23:08 Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı - Spor
22:44 Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! - Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Spor
21:23 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı - Spor
17.12.2019 23:23:50