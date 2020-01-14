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Beşiktaş, Erzurum'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı için Erzurum'a gelen Beşiktaş, taraftarları tarafından büyük bir çoşku ile karşılandı.

14.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:22Beşiktaş, Erzurum'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı için 'a gelen , taraftarları tarafından büyük bir çoşku ile karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan taraftarların formalarına imza attı.

İstanbul'dan özel uçakla bugün saat 14.45'te kente gelen siyah beyazlı kafileyi Erzurum Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti. Beşiktaş kafilesi bu kez de konaklayacağı otelin önünde bekleyen çok sayıda taraftarın çoşkusu ile karşılandı. Otobüsten inen futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçek yağmuruna tutulan teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan genç taraftarların formalarına tek tek imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle otele girmekte güçlük çeken Avcı'ya görevliler yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beşiktaş kafilesinin havalimanında karşılanması

Taraftarların tezahüratı

Minik taraftarların otel önünde Beşiktaş takımını beklemesi

Minik taraftarların kartal pençesi işareti

Beşiktaş takım otobüsünün otel önüne gelmesi

Futbolcuların otobüsten inmesi

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma imzalaması



Türkiye Kupası, Beşiktaş, Erzurum, Spor

Kaynak: DHA

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