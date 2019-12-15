Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Son haftalardaki başarılı performansıyla zirve mücadelesine ortak olan siyah-beyazlı takım, rakibine baskı kurmasına rağmen 85. dakikada Bifouma'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Jahovic'in penaltıdan bulduğu golle fark 2'ye çıkarken, Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 4. kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, bu zorlu mücadele öncesi kritik 3 puan kaybını engelleyemedi.

8 HAFTA SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, ligde 8 hafta sonra mağlup oldu.

Ligdeki son yenilgisini 6. haftada Trabzonspor'a 4-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

6 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Siyah-beyazlı ekibin 6 maçlık galibiyet serisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla sonlandı.

Geride kalan 6 maçta Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden Beşiktaş; Antalyaspor'u 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti.

SAHASINDA 18 MAÇ SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, 18 maç sonra sahasında mağlubiyet yaşadı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan toplamıştı.

35 MAÇ SONRA EVİNDE GOL ATAMADI

Siyah-beyazlı ekip, evinde 35 maç sonra fileleri havalandırmayı başaramadı.

Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan ve bu bakımdan tarihinin en uzun gol kaydetme serisine imza atan Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıramadı.

BURAK YILMAZ YİNE SESSİZ

Siyah-beyazlı takımın en önemli oyunculardan Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 15. haftadaki karşılaşmada da sessiz kaldı.

Ligin 13. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında fileleri iki kez havalandıran tecrübeli oyuncu, karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlandı.

GÜVEN YALÇIN'DAN KRİTİK HATALAR

Maçın 84. dakikasında Elneny'nin yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, kritik hatalara imza attı.

Bifouma'nın attığı golde ceza alanı içinde yaptığı savunmada etkisiz kalan Güven, 90+6. dakikada ise aynı oyuncuya ceza alanı içinde yaptığı faulle penaltıya sebebiyet verdi.

YENİ MALATYASPOR'A KARŞI İLK YENİLGİ

Beşiktaş, Süper Lig'de 5. kez karşılaştığı rakibine ilk kez mağlup oldu.

Ligde önceki sezonlarda rakibiyle yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 5. randevuda sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra ligde galibiyet yaşadı.

Ligin 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 5 maçta 4 beraberlik ve bir yenilgi yaşamıştı. Süper Lig'de 6. galibiyetini alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, puanını 23'e çıkardı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu aleyhine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maçta zaman zaman yerde kalan rakip oyunculara da tepki gösterdi.