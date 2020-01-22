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Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Siyah-beyazlı takım bu süreçte tek galibiyetini 9 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında aldı.

22.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:55

mağlubiyetiyle ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan , Türkiye Kupası'ndan da elendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor'la eşleşen ve ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, sahasındaki karşılaşmada da rakibine mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

2-1'DEN MAÇ VERDİLER

Karşılaşmanın henüz 29. saniyesinde kalesinde golü gören ve 32. dakikada Diaby'yle cevap vererek soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 64'teki golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 67 ve 72'de gelen goller sonrasında rakibi karşısında 3-2 geriye düşen Beşiktaş, oyun anlamında da sınıfta kaldı ve kupadan elendi.

KARTAL EVİNDE GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş'ın iç sahada son zamanlarda ortaya koyduğu kötü performans kupa maçında da sürdü. İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de 17. hafta maçında 9 kişi kalan karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Sivasspor, Beşiktaş, Spor


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