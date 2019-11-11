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Beşiktaş farkı 3'e indirdi

Beşiktaş'ta Denizlispor galibiyetinin ardından yüzler gülüyor.

11.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:10Beşiktaş farkı 3'e indirdi
'ta galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Zirve yarışındaki rakiplerin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş, zirveyle arasındaki farkı da 3'e indirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında lider Alanyaspor'un 4 puan gerisinde giren Beşiktaş, zirve yarışındaki rakipleri , Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in hata yapmadığı haftayı 3 puanla kapatarak önemli bir galibiyete imza attı. Alanyaspor'un Trabzon deplasmanından puansız ayrılmasıyla liderlik el değiştirirken, haftaya zirvenin 4 puan gerisinde giren Avcı'nın ekibi, alınan sonuçların ardından bu farkı 3'e indirdi. Lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın da 1 puan altında yer alıyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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