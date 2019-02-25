Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Kagawa, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Soldado
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Kaynak: AA