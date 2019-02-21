Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Bülent Yıldırım'ın

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek<br><br>23 Şubat Cumartesi<br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen<br><br>19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya<br><br>24 Şubat Pazar<br><br>13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler<br><br>16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler<br><br>19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa<br><br>25 Şubat Pazartesi<br><br>21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım - İSTANBUL