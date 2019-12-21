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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

21.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:20 Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

, Süper Lig'in 16'ncı haftasında ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TAKIMA ZİYARET

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Fenerbahçe maçı için Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı son antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi.

Buluşmada Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da yer aldı.

Çebi, siyah beyazlılara Fenerbahçe maçında başarılar diledi ve Kocadağ ile birlikte antrenmanı izledi.



Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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