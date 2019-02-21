Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

İSTANBUL/ DHA<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.<br><br>Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.<br><br>Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;<br><br>YARIN: <br><br>20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU <br><br>20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK <br><br>23 ŞUBAT CUMARTESİ: <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR <br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN <br><br>19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA <br><br>24 ŞUBAT PAZAR: <br><br>13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER <br><br>16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER <br><br>19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA <br><br>25 ŞUBAT PAZARTESİ: <br><br>21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM