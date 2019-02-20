Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park
'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, derbinin bilet fiyatlarının 165 TL ile 1100 TL arasında olduğu duyuruldu.
Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori: 450 TL
2. Kategori: 425 TL
3. Kategori: 385 TL
4. Kategori: 350 TL
5. Kategori: 330 TL
6. Kategori: 295 TL
7. Kategori: 175 TL
8. Kategori: 165 TL
VIP: 900 TL
1903 A-E: 900 TL
1903 B-D: 1000 TL
1903 C: 1100 TL - İSTANBUL
Vodafone Park,Beşiktaş,Fenerbahçe
Kaynak: İHA