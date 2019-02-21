Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle: <br><br>Yarın 20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu 20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek<br><br>...<br><br>23 Şubat Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen 19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya<br><br>...<br><br>24 Şubat Pazar 13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler 16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler 19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa<br><br>...<br><br>25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım<br><br>(İHA)