21 Şubat 2019, 11:51
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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın 20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu 20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

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23 Şubat Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen 19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

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24 Şubat Pazar 13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler 16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler 19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

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25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

(İHA) Bülent Yıldırım, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: İHA


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